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    Ersin Destanoğlu'na Avrupa'dan 6. talip

    Alman ekibi Schalke 04, Beşiktaş'ın 21 yaşındaki başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu'nu istiyor. Siyah-beyazlılar ise transfer dönemi sona ermeden en iyi teklifi sunan kulüple anlaşmayı planlıyor.
    • 15.06.2022 - 09:32
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    Ersin Destanoğlu'na Avrupa'dan 6. talip

    Beşiktaş, bir ayrılığa daha hazırlanıyor. Eintracht Frankfurt'a transfer olması beklenen Rıdvan Yılmaz'ın ardından Ersin Destanoğlu'nun da kariyerine Avrupa'da devam etmesi yüksek bir ihtimal olarak görünüyor.

    Alman basını Schalke'nin, Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu ile ilgilendiğini yazdı.

    5 takım daha istiyor

    Alman ekibinin siyah-beyazlı yönetim ile kısa süre içinde bir görüşme yapması bekleniyor. Schalke dışında Ersin'le Nantes, Lyon, Nice, Ajax ve Red Bull Salzburg da ilgileniyor.

    Başarılı eldivenden iyi bir bonservis geliri elde etmek isteyen Beşiktaş, transfer dönemi sona ermeden en iyi teklifi sunan kulüple anlaşmak istiyor.

    Siyah-beyazlıların altyapısından yetişen Ersin, son 3 sezondur A Takım kadrosunda yer alıyor. 21 yaşındaki file bekçisi, geride kalan 3 sezonda 86 maçta forma giydi.

    Ersin Destanoğlu na Avrupa dan 6. talip #1

    32 maçta 35 gol yedi

    Genç eldiven bu sezon ise oynadığı 32 maçta kalesinde 35 gol yedi. Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında biten Destanoğlu'nun piyasa değeri ise 10 milyon euro.

    Ersin Destanoğlu na Avrupa dan 6. talip #2


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