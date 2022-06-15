Ersin Destanoğlu'na Avrupa'dan 6. talip

Alman ekibi Schalke 04, Beşiktaş'ın 21 yaşındaki başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu'nu istiyor. Siyah-beyazlılar ise transfer dönemi sona ermeden en iyi teklifi sunan kulüple anlaşmayı planlıyor.

Beşiktaş, bir ayrılığa daha hazırlanıyor. Eintracht Frankfurt'a transfer olması beklenen Rıdvan Yılmaz'ın ardından Ersin Destanoğlu'nun da kariyerine Avrupa'da devam etmesi yüksek bir ihtimal olarak görünüyor.

Alman basını Schalke'nin, Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu ile ilgilendiğini yazdı.

5 takım daha istiyor

Alman ekibinin siyah-beyazlı yönetim ile kısa süre içinde bir görüşme yapması bekleniyor. Schalke dışında Ersin'le Nantes, Lyon, Nice, Ajax ve Red Bull Salzburg da ilgileniyor.

Başarılı eldivenden iyi bir bonservis geliri elde etmek isteyen Beşiktaş, transfer dönemi sona ermeden en iyi teklifi sunan kulüple anlaşmak istiyor.

Siyah-beyazlıların altyapısından yetişen Ersin, son 3 sezondur A Takım kadrosunda yer alıyor. 21 yaşındaki file bekçisi, geride kalan 3 sezonda 86 maçta forma giydi.

32 maçta 35 gol yedi

Genç eldiven bu sezon ise oynadığı 32 maçta kalesinde 35 gol yedi. Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında biten Destanoğlu'nun piyasa değeri ise 10 milyon euro.