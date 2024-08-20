Ersin Destanoğlu'na Fransız kancası Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'na Fransız ekibi Nantes talip oldu.

Haber Merkezi

Lige 2’de 2 ile başlayan Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Dış transferde çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı takımda talibi olan oyuncular da bulunuyor.

Öte yandan, Beşiktaş’ın 23 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu için sürpriz bir transfer iddiası ortaya çıktı.

Foot Mercato’nun haberine göre; Fransız ekibi Nantes, genç kaleci ile ilgileniyor.

Transferin gerçekleşmesi durumunda Fransız temsilcisinin, oyuncuyu kiralık olarak takıma katacağı vurgulandı.

2026 YILINA DEK KONTRATI VAR

Market değeri 2 milyon euro olan genç kalecinin Beşiktaş ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.