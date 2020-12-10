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    Ersin Destanoğlu'na zamlı yeni sözleşme

    Beşiktaş yönetimi, genç kaleci Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesini 900 bin TL karşılığında 2025 yılına kadar uzattı.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2020 - 10:35
    • Güncelleme : 10.12.2020 - 10:56
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    Ersin Destanoğlu'na zamlı yeni sözleşme

    Beşiktaş, altyapıdan çıkan ve genç yaşında gösterdiği performansla kaleyi kapan Ersin Destanoğlu'nun 2023 yılında sona erecek olan sözleşmesini revize etti.

    Ortacizgi'nin haberine göre yönetim, Destanoğlu ile 2 yıl daha sözleşme imzaladığı bildirildi. Ersin'in kontratı 2025 yılına kadar uzatıldı.

    900 BİN TL

    Bu transferi bizzat Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Emre Kocadağ'ın yürüttüğü öğrenilirken, genç file bekçisinin yıllık maaşının 900 bin TL olduğu bildirildi.

    GAZİANTEP MAÇINDAN ÖNCE İMZALANDI

    Beşiktaş'ın, Ersin ile sözleşmeyi ligde oynadığı Gaziantepspor maçından önce imzaladığı vurgulandı.

    Ersin Destanoğlu na zamlı yeni sözleşme #1

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