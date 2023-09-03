Ersin Destanoğlu'nun Nice'e transfer olmasını Şenol Güneş istemedi Fransa Ligue 1 ekibi Nice'ten transfer döneminin son saatlerinde teklifi alan Ersin Destanoğlu'na teknik direktör Şenol Güneş'in izin vermediği öğrenildi.

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Avrupa'da 1 Eylül tarihi itibarıyla transfer dönemi resmen sona erdi. Yaz transfer döneminin son saatlerinde ise Beşiktaş'ı yakından ilgilendiren bir gelişme yaşanmıştı.

Siyah-beyazlı takımın genç eldiveni Ersin Destanoğlu'na Fransa Ligue 1 takımı Nice talip olmuştu. Milli kalecinin, Avrupa'ya transferinin gerçekleşmeme nedeni ise belli oldu.

Şenol Güneş, kalmasını istedi

Uzun süredir 22 yaşındaki file bekçiyi renklerine bağlamak isteyen kırmızı-siyahlı takımın transfer döneminin son saatlerinde Beşiktaş'a 450 bin euro kiralama ücreti, bonus ve 4 milyon euro satın alma opsiyonu teklifi yaptığı belirtildi.

Ancak Beşiktaş'ta deneyimli çalıştırıcı Şenol Güneş'in bunu onaylamadığı ve Ersin'i kadroda düşündüğü öne sürüldü. Güneş'in takımın üç kulvarda yarışması sebebiyle bu teklifi kabul etmediği öğrenildi.

Mert Günok'un gerisinde kaldı

Beşiktaş'ta Mert Günok'un gerisinde yedek kaleci konumunda bulunan Ersin Destanoğlu, altyapısından yetiştiği siyah-beyazlı formayla 97 resmi maça çıktı.

Genç isim bu maçlarda kalesinde 116 gol gördü. Beşiktaş'ta 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa sevinci yaşayan Ersin, 32 mücadelede kalesini gole kapadı.