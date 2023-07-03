Ertuğrul Çetin, Gençlerbirliği'ne kiralandı

Fenerbahçe Kulübü, takımın genç kalecisi Osman Ertuğrul Çetin'in 1 yıllığına Gençlerbirliği'ne kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Futbol Akademimizden yetişen, A Takımımızın da formasını giyen oyuncularımızdan Ertuğrul Çetin 2023/2024 sezonu için Gençlerbirliği kulübüne kiralanmıştır. Genç kalecimize yeni sezonda sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü