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    Ertuğrul Sağlam, Tractor'e imza attı

    Ertuğrul Sağlam, Tractor'e imza attı

    Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, bir dönem çalıştırdığı Iran ekibi Tractor FC ile tekrardan anlaşma sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 16:24
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    Son olarak PTT 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'u çalıştıran Ertuğrul Sağlam, bir dönem çalıştırdığı Iran ekibi Tractor FC ile tekrardan anlaşma sağladı.

    Tecrübeli teknik adam İran ekibiyle 6 aylığına el sıkıştı.

    "YENİDEN ÖZ EVİNE XOŞ GЭLDİN"

    İran ekibi anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurdu. Tractor'den yapılan açıklamada, "Yenidən öz evinə xoş gəldin." ifadeleri kullanıldı.

    Ertuğrul Sağlam, Tractor e imza attı #1

    13. SIRADA YER ALIYOR

    Ligde kötü gidişatı devam eden İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin başkenti Tebriz merkezli Spor kulübü Tractor FC ligde 13. sırada yer alıyor.

    Mustafa Denizli yönetimindeki Traktör, 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 18 puan toplamıştı. Denizli daha sonra İran kulübünden ayrılarak İzmir ekibi Altay'ın teknik direktörü olmuştu.

    Ertuğrul Sağlam, Tractor e imza attı #2


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