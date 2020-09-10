Ertuğrul Sağlam: Yerli bir forvete ihtiyacımız var

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Atabey ve Bahattin'in takımdan ayrıldığını ve yerli bir forvete ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, herkesin parmakla gösterdiği sempatik bir takım olmak istediklerini dile getirdi.

Taraftarlara keyif veren bir futbol anlayışı ile tüm maçlara çıkacaklarına işaret eden Sağlam, "Her rakip bizim için değerli ve önemlidir. Futbolun gereğinden ve doğasında bulunan rekabet sonuna kadar yaşanırken, aynı zamanda da her takıma saygımızı her fırsatta dile getireceğiz, onu koruyacağız. Kazanırken ve işler iyi giderken de daha fazla çalışmanın yollarını arayacağız. Her şey yolunda giderken daha mütevazı nasıl olunur onu göstereceğiz. Taraflı tarafsız herkesin sempati duyduğu, beğendiği ve parmakla gösterdiği bir takım haline inşallah geleceğiz." diye konuştu.

"TOMANE İLE İLGİLENİYORUZ"

Kızılyıldız'da forma giyen Portekizli santrfor Tomane ile ilgilendiklerini vurgulayan Sağlam, şöyle devam etti: "Oyuncunun transferi konusunda bugün veya yarın açıklama yapılacaktır. Ama maalesef onun da kulübüyle ilgili özel bir durumu var ve onunla anlaşma durumu olduğunda size gerekli detayları da verebiliriz. Ama yerli bir forvete ihtiyacımız var. Çünkü takımımızdan geçtiğimiz sezon forvet mevkisinde oynattığımız Atabey ve Bahattin ayrıldı. Onların yerine de sadece bir kişi aldık. Futbol düzeyinde bizim bir forvete daha ihtiyacımız var gibi görünüyor."