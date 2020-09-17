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Erzurumspor Douglas'ı, Hatayspor Isimat Mirin'i istiyor

Erzurumspor Douglas'ı, Hatayspor Isimat Mirin'i istiyor

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Douglas ve Isimat Mirin'e Süper Lig'den iki talip çıktı. Erzurumspor ile Hatayspor, oyuncuların kararını bekliyor.