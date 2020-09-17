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- Erzurumspor Douglas'ı, Hatayspor Isimat Mirin'i istiyor
Erzurumspor Douglas'ı, Hatayspor Isimat Mirin'i istiyor
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Douglas ve Isimat Mirin'e Süper Lig'den iki talip çıktı. Erzurumspor ile Hatayspor, oyuncuların kararını bekliyor.
- Haber Merkezi
- 17.09.2020 - 12:15
- Güncelleme : 17.09.2020 - 12:15
Josef de Souza transferiyle birlikte kadrodaki yabancı sayısı 15'e çıkan Beşiktaş'ta yönetim, kontenjan boşaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Douglas ile Isimat Mirin'e, Süper Lig'den iki talip çıktı.
ERZURUM İLE HATAY CEVAP BEKLİYOR
Brezilyalı sağ bek Douglas'ı Erzurumspor, Fransız stoper Mirin'i ise Hatayspor istedi.
Oyuncularla görüşmelerini sürdüren yönetim, iki ismi kiralık ya da bonservisiyle göndererek, yeni transferler için alan açmaya çalışacak.
Tekliflerini sunan Süper Lig'in yeni ekipleri, oyunculardan gelecek cevabı bekleme koyuldu.