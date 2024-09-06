Erzurumspor FK, Okechukwu Azubuike'yi kadrosuna kattı

AA & Ensonhaber

1. Lig'de mücadele eden Erzurumspor FK'da, transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Mavi-beyazlı kulüp, Rizespor ile yollarını ayıran Okechukwu Azubuike'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TANITIM FİLMİ HAZIRLANDI

Sosyal medya hesaplarından da paylaşımda bulunan mavi-beyazlı ekip, oyuncunun transferi için tanıtım filmi hazırladı.

Oyuncu, tanıtım filminde Palandöken Kayak Merkezi ile kentin tarihi mekanlarını ziyaret ediyor.

Azubuike, filmde şu ifadeleri kullandı:

Merhaba ben Azubuike, Anadolu'nun zirvesindeyim. Burası Erzurum ve bu harika şehir Türkiye'nin en tarihi, en güzel şehirlerinden birisi. Türkiye'nin ve dünyanın birçok kulübü bu şehirde antrenman yaparak maçlarına hazırlanıyor. Erzurumspor taraftarı dünyanın her yerinde agresif. Tutkulu bir taraftarımız var, saygı gösteren, şehrine ve takımına bağlı ve ben istediğim yerdeyim. Bu şehrin duygusunu, size sahada 25 numara ile yansıtacağım. Haydi Erzurumspor, yeniden zafere.