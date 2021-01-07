- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Erzurumspor, Isimat Mirin'i istiyor
Erzurumspor, Isimat Mirin'i istiyor
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Fransız stoper Isimat Mirin'e, Süper Lig ekibi Erzurumspor talip oldu.
- Haber Merkezi
- 07.01.2021 - 14:30
- Güncelleme : 07.01.2021 - 15:08
Süper Lig'in son sırasında yer alan Erzurumspor, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı.
Mavi-beyazlı ekip, Beşiktaş'ın 29 yaşındaki stoperini ilk aşamada sezon sonuna kadar kiralak istiyor. Mirin'in teklifi kabul etmesi halinde siyah-beyazlılar transfere onay verecek.
Beşiktaş'ın 2019 Ocak ayında PSV Eindhoven'den 350 bin euro bedeli kadrouanda kattığı Fransız oyuncu, Kartal'da 14 maça çıktı.
1.5 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Geçen sezon Fransa'nın Toulouse takımında kiralık olarak forma giyen Isimat-Mirin, bu sezon teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılmıştı.
29 yaşındaki oyuncunun, Beşiktaş ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.