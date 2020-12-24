- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Erzurumspor, Mesut Bakkal'la anlaştı
Erzurumspor, Mesut Bakkal'la anlaştı
Hüseyin Çimşir ile yollarını ayıran Erzurumspor, takımın başına Mesut Bakkal'ı getirdi. Taraflar arasında yapılan anlaşmanın sezon sonuna kadar olduğu öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 24.12.2020 - 13:31
- Güncelleme : 24.12.2020 - 13:40
4-0'lık Beşiktaş yenilgisinin ardından teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayıran Erzurumspor'un, yeni hocası belli oldu.
Son olarak Denizlispor'a da 2-1 yenilen ve Süper Lig'in son sırasına demir atan Erzurum ekibi, Mesut Bakkal ile el sıkıştı.
İMZA SEZON SONUNA KADAR
Dadaş'ın, bir süredir boşta olan 56 yaşındaki teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Oynadığı 14 maçta sadece 9 puan toplayabilen Erzurumspor, önümüzdeki hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.