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    Erzurumspor'da Fernandao sesleri

    Erzurumspor'da Fernandao sesleri

    Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor, ülkemizde daha önce Bursaspor ve Fenerbahçe formaları giyen Brezilyalı golcü Fernandao ile anlaşma sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2020 - 10:18
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    Erzurumspor'da Fernandao sesleri

    1 senelik aranın ardından yeniden Süper Lig’e dönen Erzurumspor'da yönetim, güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Gabriel Obertan ile sözleşme uzatan Dadaşlar, daha önce ülkemizde Bursaspor ve Fenerbahçe formaları giyen Fernandao'yu transfer etmeye hazırlanıyor.

    33 yaşındaki futbolcuyla el sıkışan yönetimin, oyuncunun kulübü Bahia’yı da ikna ettiği öğrenildi.

    8 MAÇTA 3 GOL

    Sarı-lacivertli kulüpten ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al Wehda takımında forma giyen tecrübeli oyuncu, daha sonra Brezilya Serie B ekibi Bahia'ya transfer olmuştu.

    Fernando, bu sezon çıktığı 8 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırma başarısı göstermişti.

    Erzurumspor da Fernandao sesleri #1

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