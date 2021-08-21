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    Eski Adana Demirsporlu Anderson ülkesinde aranıyor

    Son olarak Adana Demirspor forması giyen ve Eylül 2019'da ayrılan Anderson, bitcoin üzerinden kara para aklama suçu nedeniyle Brezilya'da aranıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2021 - 18:12
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    Eski Adana Demirsporlu Anderson ülkesinde aranıyor

    Bir dönem Adana Demirspor, Manchester United ve Gremio gibi kulüplerin formasını giyen Anderson, Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaleti İçişleri Bakanlığı tarafından hırsızlık, çete ve kara para aklama suçlarından ötürü aranıyor.

    ARAMA KARARI ÇIKARILDI

    Radio Gaucha ve Zero Hora gazetesinde yer alan habere göre; Savcı Flavio Duarte tarafından hazırlanan dosyada, Haziran 2020'de başlatılan ve bitcoin üzerinden kara para aklama suçu üzerine yürütülen 'Cryptoshow' operasyonuna göre Anderson hakkında arama kararı çıkarıldı.

    Anderson'un da bir parçası olmakla suçlandığı grup, Santander Bankası'nın dijital güvenlik sistemini atlattı ve Sao Paulo borsasında işlem gören Gerdau metalurji şirketinden 35 milyon Brezilya Realine (5.5 milyon euro) denk gelen miktarda hisse satın aldı. Daha sonra bu hisseleri satarak bitcoin aldı ve parayı akladı.

    Tüm bu parasal işlemler Sao Paulo, Porto Alegre, Cachoeirinha ve Porto Velho'da bulunan şirketlere yapılan 11 havaleyle gerçekleştirildi.

    Eski Adana Demirsporlu Anderson ülkesinde aranıyor #1

    ANDERSON ARANIYOR

    Anderson'un avukatı Mateus Marques, şikayet hakkında bilgi aldığını ve önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapacağını söyledi.

    Son olarak Adana Demirspor forması giyen 33 yaşındaki Anderson'un Brezilya'da olmadığı, ESPN Brezilya'ya göre halen Türkiye'de yaşadığı ve  tutuklama kararının kısa süre içerisinde Türkiye'ye gönderileceği belirtildi.

    Operasyon nedeniyle Anderson'un Brezilya'da bulunan tüm banka hesaplarına ve mülklerine tedbir kararı konduğu da ifade edildi.

    Eski Adana Demirsporlu Anderson ülkesinde aranıyor #2

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