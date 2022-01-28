Eski Beşiktaşlı Marcelo, Ligue 1'de kaldı

Lyon'un serbest bıraktığı eski Beşiktaşlı Marcelo, Fransa'da kaldı. Brezilyalı stoper Bordeaux'ya imza attı.

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Marcelo, Fransa'da Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'ya transfer oldu.

Brezilyalı stoper yeni takımıyla 6 aylık sözleşme imzaladı.

Bordeaux Teknik Sorumlusu Admar Lopes, Marcelo'nun takıma katılmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

“KALİTESİYLE TANINAN BİR OYUNCU”

"Marcelo liderliği, kalitesi ve karakteriyle tanınan bir oyuncu. Onunla konuştuğumda bizim için oyanamaya hazır olduğunu anladım. Ligue 1'i biliyor ve takıma sertlik getirecek. Marcelo bize katıldığı için mutluyum."

Brezilyalı oyuncu kariyerinde daha önce Beşiktaş, Lyon, Hannover, PSV, Wisla Krakow ve Santos formaları giydi. Beşiktaş'ta 1,5 sezon top koşturan 34 yaşındaki stoper 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.