Eski Fenerbahçeli Carlos Kameni'den sürpriz transfer! İspanya 3. Ligi'ne gitti Bir dönem Fenerbahçe'nin de kalesini koruyan Carlos Kameni, İspanya 3. Lig ekibi Antequera ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

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2017-2018 sezonunun yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Malaga'dan ülkemize gelen ve Fenerbahçe'ye bedelsiz bir şekilde transfer olan Carlos Kameni, futbol kariyerine devam ediyor.

Sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra iki yıl kulüpsüz kalan Kameni, 2021-2022 sezonunu Cibuti'nin AS Arta/Solar7 takımında geçirdikten sonra geçtiğimiz sezon ise Andorra temsilcisi UE Santa Coloma'da forma giymişti.

İspanya'ya geri döndü

Bu serüvenlerin ardından 39 yaşındaki kalecinin yeni adresi ise İspanya oldu. Kamerunlu file bekçisi, İspanya 3. Lig takımı Antequera'ya transfer oldu.

Antequera'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Idris Carlos Kameni yeşil beyazlı kaleci güçlendiriyor." ifadeleri kullanılırken, deneyimli kalecinin La Liga'da Malaga ve Espanyol formalarıyla 350 maça çıktığı da hatırlatıldı.

Fenerbahçe'de 16 maça çıktı

2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Carlos Kameni, 16 maçta forma giymiş ve kalesinde 20 gole engel olamamıştı.