Eski Fenerbahçeli Luiz Gustavo'nun yeni takımı belli oldu! Ülkesine döndü Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Luiz Gustavo, ülkesinin takımlarından Sao Paulo'ya transfer oldu.

ensonhaber.com

2019-2020 sezonunun yaz transfer döneminde Fransız ekibi Marsilya'dan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı-lacivertli formayı 3 sezon giyen Luiz Gustavo'nun yeni takımı belli oldu.

Son olarak Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'da forma giyen 36 yaşındaki orta saha, Brezilya Ligi ekibi Sao Paulo, ile resmi sözleşme imzaladı.

Sao Paulo, Gustavo ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını belirtti.

Fenerbahçe'de 97 maça çıktı

Fenerbahçe'den bedelsiz bir şekilde ayrılan Brezilyalı isim, sarı-lacivertli takımla 97 karşılaşmaya çıktı. Defansif orta saha oyuncusu bu maçlarda 5 gol ve 3 asistle mücadele etti.