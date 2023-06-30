Eski Fenerbahçeli Max Kruse, Paderborn'da

İHA

Max Kruse'nin yeni durağı belli oldu. 2. Bundesliga ekiplerinden Paderborn, 35 yaşındaki Alman futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Türkiye'de 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması da giyen tecrübeli isim, son olarak Wolfsburg'da oynamıştı. Kruse, geçtiğimiz sezon Wolfsburg formasıyla 5 maça çıkarken, gol yada asist katkısı sağlayamadı.

35 yaşındaki Max Kruse, Paderborn'a transferiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Görüşmelerimiz başından beri çok iyiydi ve beni ikna etti. Çok fazla konuşmak istemiyorum, performansımı sahaya yansıtacağım. Söylenecek 3 şey var: Gerçekten futbolla ilgileniyorum, başarıya açım ve Paderborn ile atak yapmak istiyorum.