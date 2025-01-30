Eski Galatasaraylı Jimmy Durmaz, 3. Lig'e gitti

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Etimesgut Belediyespor, 3. Lig takımlarından, deneyimli futbolcu Jimmy Durmaz’ı transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün açıklamasına göre, imza töreni Etimesgut Belediyespor Kulübü Başkanı Ümit Ozan, yöneticiler ve teknik direktör Cafer Elek’in katılımıyla kulüp tesislerinde gerçekleşti.

BAŞKAN KONUŞTU

Başkan Ümit Ozan, yaptığı açıklamada Jimmy Durmaz’ı takımlarına kazandırmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Jimmy Durmaz gibi deneyimli bir futbolcuyu takımımıza kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Onun tecrübesi ve kalitesi, takımımıza önemli bir katkı sağlayacak. Bu transfer, kulübümüzün hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır." şeklinde konuştu.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Jimmy Durmaz ise transferiyle ilgili olarak, “Etimesgutspor’a transfer olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Kulübün projesi ve hedefleri beni çok heyecanlandırdı. Burada başarılı olmak ve takımıma katkıda bulunmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki Jimmy Durmaz, İsveç Milli Takımı’nda 49 maçta görev aldı ve Türkiye’de daha önce Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Gençlerbirliği gibi kulüplerde oynadı. Kariyerinde Malmö, Olympiakos, Toulouse ve AIK gibi takımlar da bulunan Durmaz, bu sezon Gençlerbirliği formasıyla Trendyol 1. Lig'de 2 maça çıktı.

Etimesgut Belediyespor, 3. Lig 2. Grup’ta 17. hafta sonunda 29 puanla 4. sırada yer alıyor ve yeni transferiyle hedeflerine daha da yaklaşmayı planlıyor.