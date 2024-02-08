Eski Galatasaraylı Jose Rodriguez, Adana Demirspor'la Süper Lig'e döndü

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Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan orta sahaya takviye geldi.
Akdeniz ekibi, tecrübeli futbolcu Jose Rodriguez ile anlaşma sağladı. Rodriguez ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
"Başarılar diliyoruz"
Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Kulübümüz, İspanyol futbolcu Jose Rodriguez Martinez ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Jose Rodriguez'e 'Ailemize hoş geldin’ diyor; Yukatel Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz.
Galatasaray'da oynamıştı
Real Madrid altyapısından çıkan 29 yaşındaki merkez orta saha 2015-2016 sezonunda Galatasaray forması giymişti.
29 yaşındaki orta saha oyuncusu son olarak Hapoel Tel Aviv'de oynamıştı.
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