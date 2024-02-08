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Eski Galatasaraylı Jose Rodriguez, Adana Demirspor'la Süper Lig'e döndü

Eski Galatasaraylı Jose Rodriguez, Adana Demirspor'la Süper Lig'e döndü Adana Demirspor bir dönem Galatasaray forması da giyen Jose Rodriguez ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.