Eski Galatasaraylı Patrick van Aanholt, Sparta Rotterdam'a transfer oldu

Haber Merkezi

Galatasaray ile sözleşmesi biten Patrick van Aanholt'un yeni takımı belli oldu.

Bonservisi elinde bulunan 34 yaşındaki oyuncu, Hollanda ligi takımlarından Sparta Rotterdam ile resmi sözleşme imzaladı.

Rotterdam ekibinden yapılan açıklamada, sözleşmede bir yıllık opsiyon olduğu duyuruldu.

"KENDİSİNE BAŞARILAR DİLERİZ"

Teknik heyet sorumlusu Gerard Nijkamp, Patrick van Aanholt ile ilgili yaptığı açıklamada şunları dedi:

Patrick kendini her yerde kanıtlamış ve uluslararası futbola damgasını vurmuş bir oyuncu. Onunla sözleşme imzalayarak oyuncu grubumuza kalite ve deneyim kattığımızı düşünüyoruz. Kendisini ağırlamaktan mutluluk duyuyor ve kulübümüzde kendisine başarılar diliyoruz.

GALATASARAY FORMASIYLA 62 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'ın Crystal Palace'tan bonservissiz transfer ettiği tecrübeli oyuncu, 62 resmi maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.