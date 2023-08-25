Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi, Süper Lig'e döndü! İşte yeni takımı
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Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, sürpriz bir transfere imza atıyor.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fransız yıldız Steven Nzonzi, dün gece saatlerinde menajeri ile birlikte Konya'ya geldi.

Fransız futbolcuyu Konya Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı. Yeşil beyazlı taraftarlar, deneyimli oyuncu ile fotoğraf çektirdi.

Bir sezon Galatasaray forması giydi

34 yaşındaki Steven Nzonzi 2019-2020 yılları arasında Galatasaray forması giydi. Deneyimli 6 numara, sağlık kontrolünün ardından 1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Tecrübeli yıldız, son olarak Katar ekibi Al-Rayyan forması giydi. Geçtiğimiz sezon 24 maça çıkarak 1 gol 2 asist kaydetti.