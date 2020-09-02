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- Eski Liverpoollu Ngoo, Menemenspor ile anlaştı
Eski Liverpoollu Ngoo, Menemenspor ile anlaştı
Uzun süredir forvet arayışlarını sürdüren Menemenspor, Liverpool altyapısında yetişen Michael Ngoo ile anlaştı.
- Haber Merkezi
- 02.09.2020 - 13:47
TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Afyon kampında sürdüren Menemenspor, uzun süredir temasta olduğu golcü Michael Ngoo'yu renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
NGOO İLE ANLAŞMAYA VARILDI
Menemenspor aradığı golcüyü Arnavutluk'ta buldu. Liverpool altyapısında yetişen 27 yaşındaki Michael Ngoo ile anlaşmaya vardı .
Son olarak Arnavutluk ekibi Tirana'da forma giyen 27 yaşındaki golcüyle tüm pürüzlerin giderildiği belirlendi. Ngoo, geçen sezon Tirana'da 31 lig maçında 13 gol atmıştı.