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    Eski Liverpoollu Ngoo, Menemenspor ile anlaştı

    Uzun süredir forvet arayışlarını sürdüren Menemenspor, Liverpool altyapısında yetişen Michael Ngoo ile anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2020 - 13:47
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    Eski Liverpoollu Ngoo, Menemenspor ile anlaştı

    TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Afyon kampında sürdüren Menemenspor, uzun süredir temasta olduğu golcü Michael Ngoo'yu renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

    NGOO İLE ANLAŞMAYA VARILDI

    Menemenspor aradığı golcüyü Arnavutluk'ta buldu. Liverpool altyapısında yetişen 27 yaşındaki Michael Ngoo ile anlaşmaya vardı .

    Son olarak Arnavutluk ekibi Tirana'da forma giyen 27 yaşındaki golcüyle tüm pürüzlerin giderildiği belirlendi.  Ngoo, geçen sezon Tirana'da 31 lig maçında 13 gol atmıştı.

    Eski Liverpoollu Ngoo, Menemenspor ile anlaştı #1

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