Eskişehirspor, Galatasaray altyapısından Koraycan Akbaş'ı transfer etti

İHA
Eskişehirspor, yeni sezon transfer çalışmalarında bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.
Siyah-kırmızılı ekip, son olarak Galatasaray forması giyen Koraycan Akbaş ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
"Formamız altında nice başarılar diliyoruz"
Eskişehirspor sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Kulübümüz Galatasaray Spor Kulübü’nden 2004 doğumlu orta saha oyuncusu Koraycan Akbaş ile anlaşma sağlamıştır. Koraycan Akbaş’a kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz.