Eskişehirspor, Galatasaray altyapısından Koraycan Akbaş'ı transfer etti Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Eskişehirspor, Galatasaray altyapısında yetişen orta saha oyuncusu Koraycan Akbaş'ı renklerine bağladı.

İHA

Eskişehirspor, yeni sezon transfer çalışmalarında bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

Siyah-kırmızılı ekip, son olarak Galatasaray forması giyen Koraycan Akbaş ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

"Formamız altında nice başarılar diliyoruz"

Eskişehirspor sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz Galatasaray Spor Kulübü’nden 2004 doğumlu orta saha oyuncusu Koraycan Akbaş ile anlaşma sağlamıştır. Koraycan Akbaş’a kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)