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    Etebo, Premier Lig ekibi Watford ile anlaştı

    Geçen sezon Galatasaray forması giyen Nijeryalı orta saha Etebo, Premier Lig'e yeniden yükselen Watford takımı ile anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2021 - 09:59
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    Etebo, Premier Lig ekibi Watford ile anlaştı

    Galatasaray forması altında geçen sezon 29 resmi maça çıkan Nijeryalı orta saha Oghenekaro Etebo, Premier Lig'e yeniden yükselen Watford takımı ile anlaşmaya vardı.

    GALATASARAY’A KİRALIK GELMİŞTİ

    The Sun'ın haberine göre Nijeryalı oyuncu gelecek sezon Watford'ta oynayacak.

    Stoke City takımından kiralık olarak Galatasaray'a gelen Etebo, önceki sezonda Getafe'de kiralık forma giymişti.

    Etebo, Premier Lig ekibi Watford ile anlaştı #1

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