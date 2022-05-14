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    Everton, Osayi Samuel'i istiyor

    Everton, Osayi Samuel'i istiyor

    Fenerbahçe'de sağ bek pozisyonunda oldukça beğenilen Osayi Samuel, Lampard'ın isteğiyle Everton'un da transfer listesine eklendi. Premier Lig ekibi ligde kalırsa resmi teklifi iletecek.
    • 14.05.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 10:25
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    Fenerbahçe'de bu sezon sağ beke geçtikten sonra performansı daha da artan Osayi Samuel, kimi otorilere göre şu anda ligin en iyi sağ bek performansını gösteriyor.

    Hızı ve enerjisiyle oynadığı maçlarda hem hücumda hem de savunmada takımına katkı sağlayan Nijeryalı futbolcu için Premier Lig ekibi Everton devreye girebilir.

    Premier Lig'de kalma mücadelesi veren mavi-beyazlılar küme düşme hattının 2 puan üstünde bulunurken, (bir maçı eksik) işler yolunda giderse yaşlanan Coleman'ın yerine Osayi Samuel'i monte edecek.

    Everton, Osayi Samuel i istiyor #1

    Lampard beğendi

    Lampard'ın bizzat beğendiği isimlerden olan Osayi için Fenerbahçe'nin iyi bir kazanç elde etmek istediği öğrenilirken, başarılı oyuncunun piyasa değeri şu anda 6 milyon euro olarak biliniyor. Everton, lig bittikten sonra Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

    Öte yandan Osayi Samuel bu sezon toplam 42 maçta forma giyerken 2 gol 5 asistle takımına katkı sağladı.

    Everton, Osayi Samuel i istiyor #2


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