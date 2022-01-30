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    Everton'da hedef Donny van de Beek

    İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Manchester United'dan ayrılması beklenen Donny van de Beek'i kiralamak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.01.2022 - 09:39
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    Everton'da hedef Donny van de Beek

    Rafael Benitez'in ayrılığının ardından menajer arayışında sona yaklaşan Everton, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

    Athletic'te yer alan haberde, Everton'ın Manchester United'da aldığı süreden mutsuz olan ve ayrılması beklenen Donny van de Beek'i sezon sonuna kadar kiralamak istediği belirtildi. Haberde, Merseyside ekibinin ara transfer dönemindeki önceliğinin Hollandalı oyuncu olduğuna dikkat çekilirken Abdoulaye Doucoure ve Fabian Delph'in eksikliğinin bu transferle tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

    Ara transfer döneminde Vitaliy Mykolenko ve Nathan Patterson'ı kadrosuna katan Everton, Anwar El Ghazi'yi sezon sonuna kadar Aston Villa'ya göndermişti.

    Everton da hedef Donny van de Beek #1

    LAMPARD'DA SONA GELİNDİ

    İngiliz basınında çıkan haberlerde menajer arayışını sürdüren Everton'ın Chelsea'nin eski menajeri Frank Lampard'la anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. The Sun'da yer alan haberde ise Lampard'ın göreve geldikten sonra istediği ilk transferin Tottenham'da mutsuz olan Dele Alli olduğu ifade edildi.

    Everton da hedef Donny van de Beek #2


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