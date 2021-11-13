Everton'dan Cenk Tosun'a Beşiktaş için şartlı izin

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Milli golcünün bonservisini elinde bulunduran Everton'ın, yıldız ismin ocak ayında Beşiktaş'a transferine bir şartla izin vereceği öğrenildi.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiraladığı eski golcüsü Cenk Tosun'u yine istiyor. İngiltere'de mutsuz olan milli futbolcu da siyah-beyazlılara kesin dönüş yapmaya sıcak bakıyor. Transferin önündeki tek engel ise Everton kulübünün istediği rakam.

İngiliz kulübü bonservis bedeli istemiyor. Ancak yılda 3.12 milyon sterlin kazanan Cenk'in ikinci yarıda alacağı rakam olan 1.56 milyon (20 milyon TL) sterlin'in Beşiktaş tarafından ödenmesini istiyor. Bu rakam, Beşiktaş'ın Cenk'e teklif etmeyi düşündüğü senelik rakamdan bile yüksek.

FEDA YAPMASI ŞART

Siyah-beyazlılar golcü oyuncu Cenk Tosun'a 6 ay + 2 yıllık sözleşme önermeyi düşünüyor. Ancak teklif yıllık 1.5 milyon euro civarında. Cenk geçen sezon Beşiktaş'a dönmek için ciddi bir fedakarlık yapmıştı.

Devre arasında dönmek ve sonraki 2 yıl içinde Beşiktaş'ta oynamak için bir kez daha ve ciddi anlamda 'feda' demek zorunda.

Yıldız futbolcunun Ocak'ta Beşiktaş forması giymek istemesi durumunda Everton'da kazandığı paranın Beşiktaş tarafından kendisine ödenmesi ya da siyah-beyazlıların teklifine 'tamam' demesi gerekiyor.

SEZON SONU SERBEST

Ocak 2018'de 22.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk Tosun, bu zamana kadar Premier Lig'de 54 maça çıktı, 10 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Cenk Tosun Beşiktaş formasıyla toplam 146 resmi maçta görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 67 kez havalandıran Cenk, 14 de asist yaparak toplamda 81 gole direkt katkı sağladı. Cenk, A Milli formayla da 45 maçta 18 gol atmayı başardı.