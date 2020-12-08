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    Everton'ın Luyindama ısrarı sürüyor

    Everton'ın Luyindama ısrarı sürüyor

    Ancelotti'nin isteği üzerine Luyindama'yı transfer etmek için harekete geçen Everton'ın, Galatasaray'a 10 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2020 - 10:57
    • Güncelleme : 08.12.2020 - 11:19
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    Galatasaray'ın 3 artı 6 milyon euro vererek (toplamda 9 milyon euro) Standard Liege'den kadrosuna kattığı Christian Luyindama, ortaya koyduğu performansla Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

    Uzun süredir Kongolu stoperi takip eden Everton'ın, transfer için sarı-kırmızılıların kapısını çaldığı öğrenildi.

    TEKLİF 10 MİLYON EURO

    Menajer Carlo Ancelotti'nin isteği üzerine harekete geçen İngilizlerin, Galatasaray'a 10 milyon euroluk bir teklif sunduğu belirtildi.

    Everton ın Luyindama ısrarı sürüyor #1

    GALATASARAY 15 MİLYON EURO İSTEDİ

    Önerilen parayı yetersiz bulan yönetim ise 26 yaşındaki defans oyuncu için 15 milyon euro istiyor.

    Tarafların devre arasında bir kez daha masaya oturacağı bildirildi.

    Everton ın Luyindama ısrarı sürüyor #2

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