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Everton'ın Luyindama ısrarı sürüyor

Everton'ın Luyindama ısrarı sürüyor

Ancelotti'nin isteği üzerine Luyindama'yı transfer etmek için harekete geçen Everton'ın, Galatasaray'a 10 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.