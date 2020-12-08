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Everton'ın Luyindama ısrarı sürüyor
Ancelotti'nin isteği üzerine Luyindama'yı transfer etmek için harekete geçen Everton'ın, Galatasaray'a 10 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 08.12.2020 - 10:57
- Güncelleme : 08.12.2020 - 11:19
Galatasaray'ın 3 artı 6 milyon euro vererek (toplamda 9 milyon euro) Standard Liege'den kadrosuna kattığı Christian Luyindama, ortaya koyduğu performansla Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı.
Uzun süredir Kongolu stoperi takip eden Everton'ın, transfer için sarı-kırmızılıların kapısını çaldığı öğrenildi.
TEKLİF 10 MİLYON EURO
Menajer Carlo Ancelotti'nin isteği üzerine harekete geçen İngilizlerin, Galatasaray'a 10 milyon euroluk bir teklif sunduğu belirtildi.
GALATASARAY 15 MİLYON EURO İSTEDİ
Önerilen parayı yetersiz bulan yönetim ise 26 yaşındaki defans oyuncu için 15 milyon euro istiyor.
Tarafların devre arasında bir kez daha masaya oturacağı bildirildi.