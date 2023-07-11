Eyüpspor, Caner Erkin'i kadrosuna kattı

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Arda Turan'ın yönetiminde, Süper Lig'de uzun yıllar oynamış deneyimli isimleri kadrosuna katan 1.Lig ekibi Eyüpspor, Caner Erkin ile anlaştığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Eyüpspor’a Hoş Geldin Caner Erkin!
Eyüpspor’umuz, en son Başakşehir forması giyen milli futbolcu Caner Erkin'i renklerine bağladı. Caner Erkin'e 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz.
Caner Erkin'in geçen sezon performansı
Geride kalan sezonda Başakşehir forması ile toplam 10 resmi maça çıkan Caner Erkin, söz konusu maçlarda takım arkadaşlarına 2 kez gol pası verdi.