Eyüpspor, Diego Costa'yı istiyor! Arda Turan görüştü Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, dünyaca ünlü İspanyol forvet Diego Costa ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

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1. Lig'de sezonun bitmesine haftalar kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Gelecek sezon ligde kalıcı olmak isteyen eflatun-sarılılar, gündemine yıldız bir ismi aldı.

Ses getirecek bir transferi hedefleyen İstanbul temsilcisi, Manuel Lanzini'nin ardından Diego Costa'yı da gündemine aldı.

Görüşme gerçekleşti

Sports Digitale'nin haberine göre; Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, dünyaca ünlü İspanyol forvet Diego Costa ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

Arda Turan'la birlikte oynadı

35 yaşındaki oyuncu ile Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, futbolculuk döneminde Atletico Madrid'de birlikte top koşturmuştu.

Bu sezon 9 maça çıktı

Bu sezon Gremio formasıyla 9 resmi maça çıkan Diego Costa, bu maçlarda 6 gol 1 asistlik performans gösterdi.

Diego Costa daha önce, Chelsea, Atletico Madrid gibi dünyaca ünlü kulüplerde forma giymiş ve kariyerine 2 Premier Lig, 1 LaLiga şampiyonluğu yazdırmayı bilmişti.