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Eyüpspor, Galatasaray'dan Metehan Baltacı'yı istiyor

Eyüpspor, Galatasaray'dan Metehan Baltacı'yı istiyor Süper Lig'de sezona hızlı bir başlangıç yapan Eyüpspor, Galatasaray'dan Metehan Baltacı'yı bir kez daha kiralamak için harekete geçti.