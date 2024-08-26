Eyüpspor, Galatasaray'dan Metehan Baltacı'yı istiyor

Haber Merkezi
Süper Lig'de ilk 3 maçta 7 puan toplayarak dikkatleri üzerine çeken Eyüpspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
İstanbul temsilcisi, Galatasaray'dan Metehan Baltacı'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Eyüpspor, 21 yaşındaki genç savunma oyuncusunu geçen sezon da Galatasaray'dan kiralamıştı. Metehan Baltacı, geçen sezon Arda Turan'ın teknik direktörlüğünde 29 maçta forma giymiş ve 2 asist yapmıştı.
GALATASARAY'LA 2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Galatasaray altyapısından yetişen Metehan Baltacı'nın, sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış