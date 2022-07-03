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    Eyüpspor, Harun Tekin'i transfer etti

    Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, bir dönemi Fenerbahçe forması da giyen kaleci Harun Tekin'in kadrosuna kattığını açıkladı.
    • 03.07.2022 - 09:19
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    Eyüpspor, Harun Tekin'i transfer etti

    Transferin hızlı takımı Eyüpspor, Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sona eren kaleci Harun Tekin'i Transfer ettiğini duyurdu.

    Deneyimli file bekçisi resmi sözleşmeye imza atarken kulüpten yapılan açıklamada, "Harun Tekin'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz." denildi.

    Bir dönem Fenerbahçe’de de oynamıştı

    Son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen Harun Tekin, 2018-2021 yılları arasında Fenerbahçe'de oynamıştı.

    Eyüpspor, Harun Tekin i transfer etti #1


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