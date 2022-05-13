Eyüpspor, Jesse Sekidika'yı göndermek istemiyor

TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırıp teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'i getirdi. Yeni teknik adam, Galatasaray'dan Jesse Sekidika'yı transfer etmek istiyor.

TFF 1. Lig'de bu sezon Süper Lig'e yükselmek için play-off şansını sürdüren Eyüpspor, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı. Takımın başına İbrahim Üzülmez'i getirdi.

Jesse Sekidika'nın bonservisi alınsın

Akşam'da yer alan habere göre; yeni teknik adam, ilk iş olarak Jesse Sekidika'nın Galatasaray'dan bonservisinin alınması yönünde yönetime rapor verdi.

Sezon sonu Galatasaray'a geri dönecek olan Sekidika'nın da sarı-kırmızılı takımda süre alacağına dair bir ümidi yok. İstanbul'daki şehir hayatından memnun olan 25 yaşındaki sağ kanadın da gönlü Eyüpspor'dan yana.





11 karşılaşmada mücadele etti

Eyüpsultan ekibiyle ilk maçına 5 Şubat'ta Denizlispor ile çıkan Nijeryalı, toplamda 11 karşılaşmada oynadı ve bir asist yaptı. Hamza Hamzaoğlu döneminde daha az süre alan Sekidika, İbrahim Üzülmez ile bir çıkış yakalamak istiyor.





Piyasa değeri 700 bin euro

Galatasaray'ın 2019-2020 sezonunda Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, Konyaspor ve Belçika ekibi Leuven'de kiralık olarak forma giydi. Sağ kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 700 bin euro.

