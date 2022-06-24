Eyüpspor, Kazımcan Karataş'ı alıp Galatasaray'a kiraladı

Bu sezon Mustafa Denizli yönetimindeki Altay'da sol kanat ve santrfor pozisyonlarından sol beke evrilen Kazımcan Karataş'ın bonservisini alan Eyüpspor, oyuncuyu Galatasaray'a kiraladı.

Küme düşen Altay'ın potansiyelli oyuncusu Kazımcan Karataş, Süper Lig devlerinin gündemindeydi. Henüz 17 yaşında A takım kadrosunda şans bulan ve siyah-beyazlı formayı giymeye başlayan Kazımcan, beklenen çıkışı 2021- 2022 sezonunda yaptı.

Sezona sol kanat ve santrfor pozisyonlarında başlayan oyuncuyu Mustafa Denizli sol bekte kullanmaya başladı.

Kazımcan, bu pozisyondaki performansıyla Avrupa takımlarının da radarına girdi. Hatta Alanyaspor'la oynanan maçta Manchester United Scoutu Kristo Klibardi tarafından izlendi.

Sol bek pozisyonunda arayışı bulunan Beşiktaş ve Galatasaray arasında oyuncuyu transfer etme yarışı özellikle şu 1-2 gün içerisinde epey hız kazandı. Fakat bu transferde daha önce görülmemiş bir gelişme yaşandı.

Eyüpspor aldı

DHA'da yer alan habere göre; Alt ligde mücadele eden Eyüpspor, Kazımcan Karataş transferi için İzmir ekibi Altay ve oyuncuyla direkt temas sağladı.

Ege temsilcisinin altyapısından yetişen genç sol bek için Galatasaray ve Beşiktaş da teklifte bulunurken mutlu sona ulaşan ekip Eyüpspor oldu.

Satın alma önceliği Galatasaray'da

Genç sol beki kadrosuna katan Eyüpspor, oyuncuyu 2 yıllığına Galatasaray'a kiralayacak.

Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor, Süper Lig’e yükselirse Kazımcan’ı geri alma hakkına sahip olacak. Aksi bir durumda sarı-kırmızılı takımın genç futbolcuyu satın alma önceliği bulunacak.