Eyüpspor, Pendikspor'dan Rogerio Thuram'ı transfer etti 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Pendikspor'un Brezilyalı golcüsü Rogerio Thuram'ı kadrosuna kattı.

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Arda Turan yönetiminde 19 haftası geride kalan 1. Lig'de topladığı 45 puanla en yakın rakibi Göztepe'nin 7 puan önünde lider durumda bulanan Eyüpspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul ekibi, hücum hattını 32 yaşındaki Brezilyalı golcü Thruram ile güçlendirdi.

"Nice zaferler diliyoruz"

Eflatun-sarılı kulüp transferle ilgili yaptığı açıklamada, şöyle denildi: