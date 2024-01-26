Eyüpspor, Pendikspor'dan Rogerio Thuram'ı transfer etti

ensonhaber.com
Arda Turan yönetiminde 19 haftası geride kalan 1. Lig'de topladığı 45 puanla en yakın rakibi Göztepe'nin 7 puan önünde lider durumda bulanan Eyüpspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.
İstanbul ekibi, hücum hattını 32 yaşındaki Brezilyalı golcü Thruram ile güçlendirdi.
"Nice zaferler diliyoruz"
Eflatun-sarılı kulüp transferle ilgili yaptığı açıklamada, şöyle denildi:
Eyüpspor’umuz, Pendikspor'dan tecrübeli hücum oyuncusu Rogerio Thuram renklerine bağladı. Rogerio Thuram'a 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış