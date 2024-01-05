Eyüpspor, Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Antalyaspor forması giyen 29 yaşındaki futbolcu Sinan Gümüş ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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17 haftası geride kalan 1. Lig'de topladığı 44 puanla en yakın rakibi Kocaelispor'un 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Eyüpspor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Arda Turan yönetimindeki İstanbul ekibi, Antalyaspor'la yollarını ayıran Sinan Gümüş'le 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

"Eyüpspor’a hoş geldin Sinan Gümüş"

Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Eyüpspor’a hoş geldin Sinan Gümüş! Eyüpspor’umuz, Antalyaspor'dan tecrübeli hücum oyuncusu Sinan Gümüş'ü 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Sinan Gümüş'e 'hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz.

Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giydi

29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde daha önce Galatasaray, Genoa, Fenerbahçe ve Antalyaspor formaları giydi.

Sinan Gümüş, geçtiğimiz sezon Antalyaspor ile Süper Lig'de 14, Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere 15 resmi maçta görev aldı.