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    Eyüpspor, Teddy Mezague'yi kadrosuna kattı

    TFF 1. Lig’in yeni ekibi Eyüpspor, Fransız defans oyuncusu Teddy Mezague’yi transfer etti.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2021 - 12:13
    • Güncelleme : 12.06.2021 - 12:15
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    Eyüpspor, Teddy Mezague'yi kadrosuna kattı

    TFF 1.Lig’e yeni yükselen Eyüpspor, Fransız futbolcu Teddy Mezague'yi renklerine bağladı. Kulübün ilk yabancı transferi unvanını taşıyan Fransız savunmacı, önümüzdeki sezonda 5 numaralı formayı terletecek.

    EYÜPSPOR’UN İLK YABANCI FUTBOLCUSU

    Eyüpspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki savunma oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Kulübün asbaşkanı Fatih Kulaksız, 102 yıllık Eyüpspor tarihinin ilk yabancı futbolcusunu transfer ettiklerini belirterek, "Teddy Mezague’nin yararlı bir transfer olduğunu düşünüyoruz. Takımımıza hayırlı olmasını ümit ediyoruz." dedi.

    Eyüpspor, Teddy Mezague yi kadrosuna kattı #1

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