Eyüpspor, Umut Bozok'la sözleşme imzaladı

İHA

Eyüpspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Eflatun-sarılılar, son olarak Trabzonspor forması giyen 28 yaşındaki santrfor Umut Bozok'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Eyüpspor’a hoş geldin Umut Bozok. Eyüpspor’umuz, Umut Bozok ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Umut Bozok’a 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz.

"HER İKİ TARAFA DA HAYIRLI OLSUN"

İmza töreninde konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, şunları dedi:

Umut Bozok, A Milli Takımımıza kadar yükselmiş, Süper Lig’de gol krallığı yaşamış önemli bir oyuncu. Henüz 28 yaşında. Kasımpaşa’da yaşadığı çıkıştan sonra Trabzonspor’da istediği form grafiğini yakalayamadı. Biz Eyüpspor’umuzda yakaladığımız idari ve sportif anlamdaki yükselen grafiğimize katkı vereceğini düşünüyoruz. Arda hoca ile birlikte de bizim sistemimizin içinde Umut Bozok’un arzu ettiği çıkışı yakalayıp yeniden A Milli Takımımıza yükselebileceğini düşünüyorum. Kulübümüz adına önemli bir transfer gerçekleştirdik. Her iki tarafa da hayırlı olsun.

"ARDA HOCA ARAYINCA ÇOK FARKLI OLDU BENİM İÇİN"

Takıma katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını dile getiren Bozok, şu şekilde konuştu: