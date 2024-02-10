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Eyüpspor'da ayrılık! Mustafa Pektemek gönderildi

Eyüpspor'da ayrılık! Mustafa Pektemek gönderildi 1. Lig takımı Eyüpspor'da transfer döneminin bitmesinin ardından bir ayrılık yaşandı. Eflatun sarılı takımdan yapılan açıklamada Mustafa Pektemek ile yolların ayrıldığı belirtildi.