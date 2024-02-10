Eyüpspor'da ayrılık! Mustafa Pektemek gönderildi

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1. Lig'in lideri Eyüpspor, tecrübeli golcüsü Mustafa Pektemek ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Eflatun sarılı takımın sosyal medya hesabınmdan "Teşekkürler Mustafa Pektemek" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:
Formamızı giydiği süre boyunca Eyüpspor'a kattıkları için Mustafa Pektemek'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz!
17 maçta 2 gol
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen 35 yaşındaki forvet, Eyüpspor'da bu sezon çıktığı 17 maçta 252 dakika sahada kaldı ve 2 gol attı.
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