Eyüpspor'dan Emre Mor atağı! Resmi teklif yapıldı 1. Lig'in güçlü takımlarından olan lider Eyüpspor, Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Emre Mor'u gündemine aldı.

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Fenerbahçe'de Samet Akaydin sonrası forma şansı bulmakta zorlanan Emre Mor'la da yollar ayrılabilir.

Süper Lig'e yükselme hedefiyle ara transfer döneminde kadrosuna takviyelerde bulunmak için harekete geçen Eyüpspor'dan, flaş bir hamle geldiği ortaya çıktı.

Arda Turan'ın raporu doğrultusunda hareket eden İstanbul ekibinin, Fenerbahçe'nin milli yıldızını gündemine aldığı ve Emre Mor için resmi girişimde bulunulduğu belirtildi.

Başakşehir de istiyor

Emre Mor için Eyüpspor'un yanı sıra Başakşehir'in de devrede olduğu belirtilmişti.

26 yaşındaki kanat oyuncusu için İstanbul ekibinin de girişimlere başladığı aktarılmıştı.

Sezon performansı

Fenerbahçe'de bu sezon 4 karşılaşmada süre alan Emre Mor, gol ya da asist katkısı yapamadı.