Eyüpspor'dan Oğulcan Çağlayan'a rekor bonservis

1. Lig'de zirveyi hedefleyen Eyüpspor, Galatasaray’dan Oğulcan Çağlayan’a 1 milyon euroluk teklif yaptı.

1. Lig’de yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olan Eyüpspor’dan ara transferin son bombası geldi.

Zirve hedefleyen İstanbul ekibi, Galatasaray ’dan Oğulcan Çağlayan’ı kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-kırmızılılarda büyük umutlarla transfer edilmesine karşın beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Oğulcan için Eyüpspor rekor düzeyde bir bonservis bedeli teklif etti.

DAHA ÖNCEKİ REKOR ERENCAN

Anlaşılması halinde İstanbul ekibinin kasasından tam 1 milyon euro bonservis bedeli çıkacağı ifade edildi.

Eyüpspor daha önce de Galatasaray’dan 4 milyon TL’ye genç Erencan’ı almıştı.

MURAT ÖZKAYA KENDİSİNİ SAVUNMUŞTU

Geçtiğimiz yıl Galatasaray'dan 4,2 milyon liraya Eyüpspor kadrosuna dahil edilen 18 yaşındaki Erencan Yardımcı ile ilgili hülle tartışmalarına değinen Murat Özkaya, kendisinin Galatasaray Kulübü kongre üyesi olması nedeniyle yapılan eleştirilere çok üzüldüğünü vurgulamıştı.

Özkaya, Erencan'ın gelecek vadeden, alt yaş gruplarında milli takım forması giyen ve birçok kulübün takibindeki bir oyuncu olduğu aktararak, "Eleştiriler bizden ziyade futbolcumuzu olumsuz etkiledi. Halbuki biz, pandemi nedeniyle uzun zamandır forma giyemeyen bir alt yaş grubu milli oyuncumuza düzenli oynama imkanı vermiş olduk." şeklinde görüş belirtmişti.

Öte yandan Murat Özkaya'nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı şirket, Galatasaray'ın forma sponsoru. Bu da tartışmaları alevlendiren bir başka neden olarak görülüyor.