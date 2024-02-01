Eyüpspor'un Erencan Yardımcı için Fenerbahçe'den istediği bonservis 1. Lig ekibi Eyüpspor, kiralık olarak oynadığı Pendikspor'da başarılı bir perfromans gösteren Erencan Yardımcı'nın transferi için Fenerbahçe'den 7 milyon euro talep etti.

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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin gündemine aldığı 21 yaşındaki golcü Erencan Yardımcı için kulübü Eyüpspor'un isteği belli oldu.

Eyüpspor, Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen ve Fenerbahçe'nin sözlü teklif yaptığı Erencan Yardımcı için 7 milyon euro istedi.

Sarı-lacivertliler, bu rakamı astronomik buldu ve beklemeye geçti.

Bu sezon 6 gol attı

Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da listesinde yer alan Erencan Yardımcı, Süper Lig'de 19 maçta forma giyerken 6 gol attı ve 1 de asist yaptı.

Galatasaray altyapısından yetişen Erencan, 500 bin euro gibi bir bedelle İstanbul ekibinin kadrosuna katılmıştı.