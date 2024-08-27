Eyüpspor'un sıradaki hedefi Jonjo Shelvey Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, Jonjo Shelvey'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

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Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor, Arda Turan yönetiminde başarılı bir başlangıç yaparak 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 2. sıraya yerleşti.

Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren eflatun-sarılılar, geçen sezon Rizespor'da forma giyen İngiliz yıldız Jonjo Shelvey'e teklif yaptı.

SHELVEY İSTANBUL'A GELİYOR

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor. İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile yollarını ayıran Shelvey, şu an serbest durumda ve Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor.

Shelvey, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Çaykur Rizespor'da 33 maçta 3 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti. Rizespor, yıldız oyuncuyla yeniden anlaşmak istese de uzlaşma sağlayamamıştı.