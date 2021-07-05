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    Ezgjan Alioski'nin Trabzonspor'dan isteği

    Ezgjan Alioski'nin Trabzonspor'dan isteği

    Sol bek işini bir an önce çözmeyi hedefleyen Trabzonspor, Ezgjan Alioski ile pazarlıklarını sürdürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2021 - 11:50
    • Güncelleme : 05.07.2021 - 11:54
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    Sörloth transferinde Leipzig ile temaslarını sürdüren Fırtına’da, transfer önceliği verilen bir diğer bölge sol bek.

    TEKLİF 1.7 MİLYON EUROYA ÇEKİLDİ

    Teknik direktör Abdullah Avcı, yabancı listesinde Ezgjan Alioski’yi ilk sıraya yazmıştı. Uzun süredir Kuzey Makedonyalı futbolcunun menajeriyle görüşmelere devam eden Trabzonspor , bir an önce bu işi bitirmek amacında.

    Pazarlıklara 1.2 milyon euro artı 300 bin euro imza parasıyla başlayan Bordo Mavililer, bu rakamı son olarak toplam 1.7 milyon euro seviyesine çekti.

    Bruno Peres’e verdiği ücretin aynısını Alioski’ye öneren Trabzonspor, hafta içinde süreci hızlandıracak. Leeds United ile kontratı biten ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki sol bek, senelik 2 milyon euro talep ediyor.

    Ezgjan Alioski nin Trabzonspor dan isteği #1

    GALATASARAY TEKLİF YAPMADI

    Karadeniz ekibi, yapılacak görüşmelerde orta yolu bulmaya çalışacak. Gerekirse son teklif, bir miktar daha artırılacak. Oyuncu için Galatasaray’ın da devrede olduğu iddia edilse de sarı-kırmızılıların rakamı artırmamak adına oyuncuya teklif yapmadığı öğrenildi.

    Ezgjan Alioski nin Trabzonspor dan isteği #2

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