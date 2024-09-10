Ezgjan Alioski'ye Süper Lig'den talip var Antalyaspor, serbest statüde bulunan Makedon sol bek Ezgjan Alioski'ye resmi teklif yaptı.

Haber Merkezi

Antalyaspor, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'nin formasını giyen Ezgjan Alioski'ye resmi teklif yaptı.

Makedon sol bek, şu anda serbest statüde bulunuyor ve Türkiye Liginde kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giymişti.

1 GOL 1 ASİST YAPMIŞTI

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'de 26 maçta 1 gol ve 1 asist yaparak dikkat çeken Alioski, Al-Ahli'ye döndükten sonra sadece 4 maçta forma şansı buldu.

MİLLİ TAKIM GEÇMİŞİ

Kuzey Makedonya milli takımının da oyuncusu olan deneyimli sol bek, toplamda 76 kez milli formayı terletti.

Milli takımda 11 gol ve 9 asisti bulunuyor. Alioski, son olarak 7 Eylül’de Kuzey Makedonya'nın Faroe Adaları ile oynadığı maçta ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu.