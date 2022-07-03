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    Fabio Carvalho resmen Liverpool'da

    19 yaşındaki Fabio Carvalho, Liverpool ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı.
    • 03.07.2022 - 16:51
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    Fabio Carvalho resmen Liverpool'da

    Liverpool, Fulham'ın genç yeteneği Fabio Carvalho'yu resmen renklerine bağladı.

    On numara mevkisinde forma giyen oyuncu, 5.9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildi. Portekizli oyuncu, 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

    Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp yeni transferleri hakkında; "Bir stadyumu tamamen ayağı kaldırabilecek kadar yetenekli bir oyuncu. Performanslarına kişiliğini koyuyor ve kendine hep güveniyor. Kesinlikle çok yönlü bir oyuncu, yaratıcılığı ve dinamizmi ile hücumda tehdit oluşturuyor." açıklamalarında bulundu.

    Liverpool'un 3. transferi

    19 yaşındaki Carvalho, Liverpool'un bu sezon öncesi Darwin Nunez ve Calvin Ramsay'in ardından 3. transferi oldu.

    Portekizli 10 numara geçtiğimiz sezon Fulham ile çıktığı 38 maçta 11 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

    Fabio Carvalho resmen Liverpool da #1


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