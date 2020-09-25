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Fabio Martins, Fenerbahçe paylaşımını kaldırdı
Adı Fenerbahçe ile anılan Bragalı Fabio Martins, çıkan transfer haberinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Martins, kısa süre sonra paylaşımı kaldırdı.
- Haber Merkezi
- 25.09.2020 - 11:10
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Rodrigues ile yollarını ayırarak sol kanada takviye yapmayı planlıyor.
Sportif direktör Emre Belözoğlu araştırmalarını sürdürürken, Portekiz basınından O Jogo bir transfer iddiasında bulundu.
Gazete, sarı-lacivertlilerin Braga forması giyen Fabio Martins ile ilgilendiğini yazdı.
ÖNCE PAYLAŞTI SONRA KALDIRDI
Çıkan haberin gazete küpürünü Instagram hesabından paylaşan Portekizli futbolcu, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
Ancak Martins, kısa süre sonra yaptığı paylaşımı kaldırdı.