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    Fabio Martins, Fenerbahçe paylaşımını kaldırdı

    Adı Fenerbahçe ile anılan Bragalı Fabio Martins, çıkan transfer haberinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Martins, kısa süre sonra paylaşımı kaldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2020 - 11:10
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    Fabio Martins, Fenerbahçe paylaşımını kaldırdı

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Rodrigues ile yollarını ayırarak sol kanada takviye yapmayı planlıyor.

    Sportif direktör Emre Belözoğlu araştırmalarını sürdürürken, Portekiz basınından O Jogo bir transfer iddiasında bulundu.

    Gazete, sarı-lacivertlilerin Braga forması giyen Fabio Martins ile ilgilendiğini yazdı.

    ÖNCE PAYLAŞTI SONRA KALDIRDI

    Çıkan haberin gazete küpürünü Instagram hesabından paylaşan Portekizli futbolcu, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

    Ancak Martins, kısa süre sonra yaptığı paylaşımı kaldırdı.

    Fabio Martins, Fenerbahçe paylaşımını kaldırdı #1

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