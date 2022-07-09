Fabio Silva, Trabzonspor'un gündeminde

Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Wolverhampton'ın genç oyuncusu Fabio Silva'yı gündemine aldı.

Fode Koita'nın takımdan ayrılması beklenen Trabzonspor'da forvet arayışları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi.

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da forma giyen Haji Wright ile anlaşan ve oyuncuyu hazır da bekleten Trabzonspor, Wolwerhampton'ın genç forveti Fabio Silva'yı gündemine aldı.

Anderlecht de istiyor

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; 19 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen Trabzonspor'un ilgisinin yanı sıra Belçika ekibi Anderlecht de Silva için girişimlerde bulundu.

Bordo-mavilierin Koita'nın yerine Fabio Silva ve Haji Wright ikilisinden birisini alması bekleniyor.

Genç golcü, geçtiğimiz sezon Wolverhampton'da çıktığı 28 maçta 1 gol 3 asistlik performans gösterdi.