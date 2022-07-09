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    Fabio Silva, Trabzonspor'un gündeminde

    Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Wolverhampton'ın genç oyuncusu Fabio Silva'yı gündemine aldı.
    • 09.07.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 09:26
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    Fabio Silva, Trabzonspor'un gündeminde

    Fode Koita'nın takımdan ayrılması beklenen Trabzonspor'da forvet arayışları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi.

    Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da forma giyen Haji Wright ile anlaşan ve oyuncuyu hazır da bekleten Trabzonspor, Wolwerhampton'ın genç forveti Fabio Silva'yı gündemine aldı.

    Fabio Silva, Trabzonspor un gündeminde #1

    Anderlecht de istiyor

    Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; 19 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen Trabzonspor'un ilgisinin yanı sıra Belçika ekibi Anderlecht de Silva için girişimlerde bulundu.

    Bordo-mavilierin Koita'nın yerine Fabio Silva ve Haji Wright ikilisinden birisini alması bekleniyor.

    Genç golcü, geçtiğimiz sezon Wolverhampton'da çıktığı 28 maçta 1 gol 3 asistlik performans gösterdi.

    Fabio Silva, Trabzonspor un gündeminde #2

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