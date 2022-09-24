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    Fabri, Valencia'nın radarında

    Beşiktaş'ın eski kalecilerinden Fabri, La Liga ekiplerinden Valencia'nın transfer listesinde yer alıyor.
    • 24.09.2022 - 12:11
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    Fabri, Valencia'nın radarında

    La Liga'da 6 haftada topladığı 9 puanla 9. sırada yer alan Valencia'da kaleci transferi için arayışlar sürüyor.

    İspanya'da yayın yapan Superdeporte'de yer alan haberde, Jaume Domenech'in dizinden yaşadığı sakatlık sonrasında kadrosuna kaleci takviyesi yapmak isteyen Valencia'nın listesinde Fabri ile birlikte Javi Jimenez'in yer aldığı kaydedildi.

    Beşiktaş'la şampiyonluk yaşamıştı

    Haberde, milli arada deneme antrenmanlarına çıkan Iago Herrerin'le ilgili henüz karar vermeyen Valencia yönetiminin serbest oyuncu statüsünde yer alan Fabri ve Javi Jimenez'den biriyle sözleşme imzalamak istediği aktarıldı.

    2016/17 ve 2017/18 sezonlarında Beşiktaş forması giyen Fabri, siyag-beyazlı takımla Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

    Fabri, Valencia nın radarında #1


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