Fabricio Bustos: Bu yaşananlar bana garip geldi

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı ancak son anda Independiente yönetiminin yüksek bonservis nedeniyle transferini engellediği Fabricio Bustos, Independiente yöneticilerine yüklendi.

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki 25 yaşındaki Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos, sarı-lacivertli kulübe transferiyle ilgili açıklamalar yaptı.

"KARİYERİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR ADIM OLACAKTI"

ESPN'e konuşan Bustos, "Benim için çok karmaşık bir haftaydı. Türkiye'ye gitmek üzereydim. Transfer için görüşmeler uzun sürmüştü. Fenerbahçe'ye gideceğim için çok heyecanlıydım. Kariyerim ve geleceğim için çok büyük bir adım olacaktı." dedi.

"BU YAŞANANLAR GARİP"

Bustos, "Kulüp son anda fikir değiştirdi ve çok yüksek bir bonservis bedeli istedi. Kulübümün, sözleşmesinin son senesindeki bir oyuncu için bu kadar yüksek bonservis bedeli istemesi de çok nadir bir olay. Bana bu yaşananlar çok garip geldi." ifadelerini kullandı.

İMALI YANIT

Fenerbahçe ile Independiente arasındaki görüşmelerin 2.5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden nihayet erdikten sonra anlaşmanın neden bozulduğuyla ilgili gelen soruya Bustos, "Bunu neden yaptıklarını, Independiente yönetimi daha iyi bilir!" diyerek imalı bir cevap verdi.

"KULÜPLE GÖRÜŞMEDİM"

Independiente ile sözleşme görüşmesi yapmadığını belirten Bustos, "Independiente ile pazarlık ya da görüşme halinde değilim. Kimse beni aramadı. Ben de kimseyi aramadım." cevabını verdi.

Fabricio Bustos'un, Independiente ile sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek ve Ocak 2022'de istediği kulüple transfer görüşmesi yapma konusunda serbest olacak.